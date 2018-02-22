Матч “Динамо” -“АЕК”: за безпекою пильнує близько тисячі силовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Сьогодні під час футбольного матчу між київським “Динамо” та ФК “АЕК” з Афін, який розпочався на НСК “Олімпійський”, забезпечувати безпеку глядачів буде близько тисячі правоохоронців. Про це УНН повідомила речниця ГУНП України в місті Києві Оксана Блищик.
“По кількості правоохоронців: близько тисячі — поліція і Нацгвардія”, — повідомила речниця.
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Нагадаємо, 22 лютого Київське “Динамо” на НСК “Олімпійський” проведе матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти ФК “АЕК” з Афін.