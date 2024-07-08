Киев • УНН
Более тысячи спасателей и коммунальщиков продолжают работать на местах российских ракетных ударов в Киеве, привлекая аварийные службы, муниципальные предприятия и специализированную технику для поиска жертв, расчистки завалов и тушения пожаров.
В Киеве более тысячи спасателей и работников коммунальных служб продолжают работать на местах попаданий, передает УНН со ссылкой на КГГА.
Детали
Задействованы представители ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве, коммунальной аварийно-спасательной службы (КАРС) "Киевская служба спасения", районных управляющих компаний, коммунальных предприятий "Киевкоммунсервис" и "Киевблагоустройство".
Задействована специализированная техника для разбора и вывоза обломков.
Специалисты приобщены к поиску людей, ликвидации последствий обстрелов и разрушений зданий.
На одной локации пожар локализован, на всех остальных - ликвидирован.
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166 работников КО "Киевзеленстрой" и районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений помогают разбирать завалы на территории детской больницы "Охматдет".
Также к работам привлечены 134 работника дорожно-транспортных предприятий столицы и 48 единиц техники.
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