В Киеве более тысячи спасателей и работников коммунальных служб продолжают работать на местах попаданий, передает УНН со ссылкой на КГГА.

Детали

Задействованы представители ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве, коммунальной аварийно-спасательной службы (КАРС) "Киевская служба спасения", районных управляющих компаний, коммунальных предприятий "Киевкоммунсервис" и "Киевблагоустройство".

Задействована специализированная техника для разбора и вывоза обломков.

Специалисты приобщены к поиску людей, ликвидации последствий обстрелов и разрушений зданий.

На одной локации пожар локализован, на всех остальных - ликвидирован.

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166 работников КО "Киевзеленстрой" и районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений помогают разбирать завалы на территории детской больницы "Охматдет".

Также к работам привлечены 134 работника дорожно-транспортных предприятий столицы и 48 единиц техники.

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