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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Массированная ракетная атака рф: в Киеве количество жертв возросло до 22

Массированная ракетная атака рф: в Киеве количество жертв возросло до 22

Киев  •  УНН

8 июля 2024, 14:19  •  14978 просмотра

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По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате массированного российского ракетного удара в Киеве погибли 22 человека и 72 получили ранения.

В Киеве в результате массированной атаки рф количество погибших возросло до 22, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

"Всего по городу Киев погибло 22 человека, пострадало - 72", - сообщили спасатели.

Массированный ракетный удар по столице: завтра в Киеве День траура по погибшим8 июля 2024, 14:06 • 12951 просмотр

Напомним

По состоянию на 16:30 в результате вражеской атаки по столице 21 человек погиб, 65 пострадали, 7 человек спасены. Продолжается ликвидация последствий атаки в трех районах Киева - Днепровском, Шевченковском и Соломенском.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
solomianskyi-raionСоломенский район
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