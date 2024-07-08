Массированная ракетная атака рф: в Киеве количество жертв возросло до 22
Киев • УНН
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате массированного российского ракетного удара в Киеве погибли 22 человека и 72 получили ранения.
В Киеве в результате массированной атаки рф количество погибших возросло до 22, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
"Всего по городу Киев погибло 22 человека, пострадало - 72", - сообщили спасатели.
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Напомним
По состоянию на 16:30 в результате вражеской атаки по столице 21 человек погиб, 65 пострадали, 7 человек спасены. Продолжается ликвидация последствий атаки в трех районах Киева - Днепровском, Шевченковском и Соломенском.