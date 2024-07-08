Вторник, 9 июля, в Киеве объявили Днем траура в связи с террористической атакой России на гражданские объекты Киева. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление городского головы столицы Виталия Кличко.

Детали

В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности. 9 июля в городе запрещены любые развлекательные мероприятия - заявил Кличко.

Он также призвал телеканалы и радиостанции внести соответствующие изменения в сетку вещания.

Напомним

По состоянию на 16:30 в результате вражеской атаки по столице 21 человек погиб, 65 пострадали, 7 человек спасены. Продолжается ликвидация последствий атаки в трех районах Киева - Днепровском, Шевченковском и Соломенском.