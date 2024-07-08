33 гражданских лица погибли и 137 получили ранения в результате массированного ракетного удара россии по Украине.
В результате массированного ракетного удара рф количество жертв в Украине возросло до 33, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.
"Количество погибших в результате массированного террористического удара россии по территории нашей страны увеличилось до 33", - говорится в сообщении.
"По состоянию на 17:30 известно об 11 погибших мирных жителей в Днепропетровской области, 22 - в городе Киеве.
В результате циничного удара россии по гражданской инфраструктуре ранены 137 человек: 72 - в столице, 64 - в Днепропетровской области и двое в Киевской области", - сообщили правоохранители.
Массированный ракетный удар по столице: завтра в Киеве День траура по погибшим8 июля 2024, 14:06 • 12965 просмотров
Всего повреждено 97 объектов, резюмировали в Нацполиции.