В результате массированного ракетного удара рф количество жертв в Украине возросло до 33, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

"Количество погибших в результате массированного террористического удара россии по территории нашей страны увеличилось до 33", - говорится в сообщении.

"По состоянию на 17:30 известно об 11 погибших мирных жителей в Днепропетровской области, 22 - в городе Киеве.

В результате циничного удара россии по гражданской инфраструктуре ранены 137 человек: 72 - в столице, 64 - в Днепропетровской области и двое в Киевской области", - сообщили правоохранители.

Массированный ракетный удар по столице: завтра в Киеве День траура по погибшим

Всего повреждено 97 объектов, резюмировали в Нацполиции.