Массированный авиаудар по столице: количество погибших снова возросло

В результате масштабного авиаудара рф по Украине, который состоялся 29 декабря, погиб по меньшей мере 21 человек. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает УНН.

Детали

Погибших от российских ракет в Киеве уже 21. Спасатели достали из-под завалов еще два тела. Страшная трагедия для нашего города - заявил начальник КМВА Сергей Попко.

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Сегодня также стало известно о еще одном погибшем в Днепре. Мужчина получил ранения и попал в больницу, но медикам не удалось его спасти.

Напомним,

29 декабря рф осуществила массированную ракетную атаку по Украине. Сегодня Дни траура объявлены в Одесской, Запорожской и Днепропетровской областях.