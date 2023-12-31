Массированный авиаудар по столице: количество погибших снова возросло
Киев • УНН
В результате российского авиаудара по Украине 29 декабря, в Киеве погиб по меньшей мере 21 человек, во многих регионах были объявлены дни траура.
В результате масштабного авиаудара рф по Украине, который состоялся 29 декабря, погиб по меньшей мере 21 человек. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает УНН.
Детали
Погибших от российских ракет в Киеве уже 21. Спасатели достали из-под завалов еще два тела. Страшная трагедия для нашего города
Дополнение
Сегодня также стало известно о еще одном погибшем в Днепре. Мужчина получил ранения и попал в больницу, но медикам не удалось его спасти.
Напомним,
29 декабря рф осуществила массированную ракетную атаку по Украине. Сегодня Дни траура объявлены в Одесской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Массированный авиаудар по столице: количество погибших снова возросло
В результате российского авиаудара по Украине 29 декабря, в Киеве погиб по меньшей мере 21 человек, во многих регионах были объявлены дни траура.
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