Массированные удары рф по Украине 21 июня - есть погибшие и раненые в пяти областях

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В ночь на воскресенье, 21 июня, российские оккупанты нанесли массированные удары по Украине. Пострадали Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Полтавская, Одесская области, есть погибшие и раненые, сообщает УНН.

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По данным ГСЧС, под вражескую атаку попал один из объектов инфраструктуры в Кропивницком. Там погибших и пострадавших не было, а спасатели оперативно потушили пожар.

В то же время глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в результате российских ударов в ночь на 21 июня погибли 5 человек, еще 13 получили ранения. Также он сообщил, что из-за вчерашней вражеской атаки повреждения получили жилые дома и нежилые объекты в Днепровском, Вознесеновском и Космическом районах областного центра.

В Днепропетровской области по состоянию на утро воскресенья известно об одной погибшей 70-летней женщине, еще девять человек получили ранения. Более 20 раз враг атаковал три района области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами, сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

В то же время глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич сообщил, что россияне попали по территории двух предприятий, автомобилям и прилегающим жилым домам. Сейчас известно о 13 пострадавших, среди них - 6 детей, а также о двух погибших. Один человек умер в больнице, а под завалами нашли тело другого.

Тем временем начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в Измаильском районе в результате атаки поврежден жилой сектор. Из-за попадания вспыхнули частный жилой дом и надворная постройка.

Погибших и пострадавших нет, спасатели ликвидировали пожар.

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