Вражеская атака на Сумщину: один человек погиб, 13 ранены

Один человек погиб, еще тринадцать человек ранены в результате вражеских атак на Сумщину в ночь на воскресенье, 21 июня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Нацполиции.

Детали

Отмечается, что сейчас полицейские Сумщины документируют последствия вражеских обстрелов по территории области.

С применением авиабомб и ударных БПЛА вражеские войска атаковали Сумскую общину. В результате воздушных атак погиб мужчина, ранены женщины 48, 54, 59, 61, 62, 75 лет и ребенок трехлетнего возраста. Повреждены 4 многоквартирных и 45 частных жилых домов, учебное заведение, 10 легковых автомобилей, административные и хозяйственные здания - говорится в сообщении.

В частности, указывается, что:

в Тростянецкой общине в результате попадания ударного дрона в автомобиль ранения получили женщины 64 и 36 лет;

в Зноб-Новгородской общине в результате попадания БПЛА в автомобиль травмирован 35-летний мужчина;

в Великописаревской общине в результате сброса взрывчатки с дрона ранен 61-летний мужчина;

в Березовской общине из-за попадания вражеского беспилотника пострадали мужчины в возрасте 35 и 42 года;

в Середино-Будской общине в результате попадания вражеского дрона травмирован 79-летний мужчина.

Напомним

Накануне российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по окрестностям Сум. Погиб один мирный житель, повреждено не менее 20 частных домов.

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