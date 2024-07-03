Массированная атака рф на Днепр: в Офисе Генпрокурора показали повреждения
Киев • УНН
Пятеро погибших, 47 раненых, в том числе ребенок, в результате массированного российского ракетного обстрела жилых кварталов, больниц, школ и торгового центра в Днепре.
В Офисе Генпрокурора показали последствия сегодняшнего массированного удара рф по Днепру, где уже известно о пяти погибших и 47 пострадавших, сообщает УНН.
По данным следствия, 3 июля 2024 года с 08:50 по 09:15 вооруженные силы рф нанесли удары по городу. По состоянию на сейчас в результате атаки пять человек погибли. 47 пострадавших, среди них - 14-летняя девочка
Как отмечается, в результате вражеской атаки повреждены жилые дома, медицинские учреждения, детские сады, образовательные учреждения, АЗС, торгово-развлекательный центр.
Органы прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по результатам массированной вражеской атаки на Днепр.
Ударом рф по Днепру повреждены торговый центр и больница: полиция показала фото и видео3 июля 2024, 11:15 • 23630 просмотров