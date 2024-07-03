Массированная атака рф на Днепр: в Офисе Генпрокурора показали повреждения

В Офисе Генпрокурора показали последствия сегодняшнего массированного удара рф по Днепру, где уже известно о пяти погибших и 47 пострадавших, сообщает УНН.

По данным следствия, 3 июля 2024 года с 08:50 по 09:15 вооруженные силы рф нанесли удары по городу. По состоянию на сейчас в результате атаки пять человек погибли. 47 пострадавших, среди них - 14-летняя девочка - говорится в сообщении ОГП.

Как отмечается, в результате вражеской атаки повреждены жилые дома, медицинские учреждения, детские сады, образовательные учреждения, АЗС, торгово-развлекательный центр.

Органы прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по результатам массированной вражеской атаки на Днепр.

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