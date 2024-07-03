Киев • УНН
Российские войска атаковали Днепр с помощью беспилотников и ракет, повредив жилые дома, торговый центр, больницу и автомобили, что привело к гибели 5 человек и ранению людей, в том числе несовершеннолетней девочки.
В результате комбинированной атаки российских войск на Днепр взрывной волной и обломками ракет повреждены в частности торгово-развлекательный центр и больница, сообщили в среду в Нацполиции, показав фото и видео последствий вражеского удара, пишет УНН.
Детали
В полиции указали, что утром 3 июля враг направил на Днепр ударные дроны и ракеты.
"Возникли пожары, есть разрушения. Взрывной волной и обломками ракет повреждены жилые дома, торгово-развлекательный центр, больница, десятки автомобилей", - сообщили в полиции.
В полиции подтвердили, что в результате российской атаки пока известно о пяти погибших людях. Есть раненые, среди которых - несовершеннолетняя девушка.
Атака рф на Днепр: количество пострадавших возросло до 393 июля 2024, 10:58 • 26358 просмотров
На месте атаки развернут мобильный пункт полиции. Правоохранители принимают обращения от пострадавших, регистрируют сообщения о повреждениях. Психологи полиции оказывают экстренную психологическую помощь пострадавшим людям.