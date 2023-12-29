Массированная атака рф на Украину: по меньшей мере 12 человек погибли, десятки ранены - МВД
Киев • УНН
Массированные удары привели к по меньшей мере 12 смертям и многочисленным ранениям.
Враг сегодня утром массированно обстрелял Украину, нанесены удары по шести областям. Предварительно известно о 12 погибших людях, еще десятки получили ранения, сообщил глава МВД Игорь Клименко, пишет УНН.
Детали
По словам Клименко, под вражеский удар попали Киев, Львовская, Днепропетровская, Одесская, Харьковская и Запорожская область.
Киев: под обстрелы попали Святошинский, Подольский, Шевченковский районы. Повреждена гражданская инфраструктура, автомобили, складские помещения. Погибли два человека, 18 травмированы.
Львовская область: нанесены ракетные удары по городу Львов. Взрывом повреждены многоквартирный дом и инфраструктура. один человек погиб, 9 раненых.
Днепропетровская область: враг попал по торговому центру. Погибло 5 и травмировано 15 человек. Также есть попадание по роддому. Подразделения ГСЧС спасли 4 пациенток.
Одесская область: есть попадание в трехэтажный дом, под завалами возможно находятся люди. Также в Одессе повреждены еще по меньшей мере два дома. Из жилой 17-этажки ГСЧС спасли 23 человека. Всего 2 человека погибли, 15 ранены.
Харьковская область: враг начал обстрел еще на рассвете. Один человек погиб, девять человек получили ранения, медики оказывают помощь на месте.
Запорожская область: оккупанты нанесли ракетные удары по инфраструктурным объектам Запорожье. один человек погиб, 10 ранены.
В эти минуты спасатели, полицейские, нацгвардейцы приобщены к ликвидации последствий ударов по всей Украине - тушат пожары, спасают, поддерживают пострадавших. Работают психологи ГСЧС и полиции.
"Примерно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита": Зеленский показал последствия атаки рф на Украину29 декабрь 2023, 08:29 • 24674 просмотра
Массированная атака рф на Украину: по меньшей мере 12 человек погибли, десятки ранены - МВД
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