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Массированная атака рф на Украину: по меньшей мере 12 человек погибли, десятки ранены - МВД

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 08:37  •  19948 просмотра

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Массированные удары привели к по меньшей мере 12 смертям и многочисленным ранениям.

Враг сегодня утром массированно обстрелял Украину, нанесены удары по шести областям. Предварительно известно о 12 погибших людях, еще десятки получили ранения, сообщил глава МВД Игорь Клименко, пишет УНН.  

Детали 

По словам Клименко, под вражеский удар попали Киев, Львовская, Днепропетровская, Одесская, Харьковская и Запорожская область. 

Киев: под обстрелы попали Святошинский, Подольский, Шевченковский районы. Повреждена гражданская инфраструктура, автомобили, складские помещения. Погибли два человека, 18 травмированы.

Львовская область: нанесены ракетные удары по городу Львов. Взрывом повреждены многоквартирный дом и инфраструктура. один  человек погиб, 9 раненых.

Днепропетровская область: враг попал по торговому центру. Погибло 5 и травмировано 15 человек. Также есть попадание по роддому. Подразделения ГСЧС спасли 4 пациенток. 

Одесская область: есть попадание в трехэтажный дом, под завалами возможно находятся люди. Также в Одессе повреждены еще по меньшей мере два дома. Из жилой 17-этажки ГСЧС спасли 23 человека. Всего 2 человека погибли, 15 ранены. 

Харьковская область: враг начал обстрел еще на рассвете. Один человек погиб, девять человек получили ранения, медики оказывают помощь на месте. 

Запорожская область: оккупанты нанесли ракетные удары по инфраструктурным объектам  Запорожье. один человек погиб, 10 ранены.

В эти минуты спасатели, полицейские, нацгвардейцы приобщены к ликвидации последствий ударов по всей Украине - тушат пожары, спасают, поддерживают пострадавших. Работают психологи ГСЧС и полиции.

"Примерно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита": Зеленский показал последствия атаки рф на Украину29 декабрь 2023, 08:29 • 24674 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Масована атака рф на Україну: щонайменше 12 людей загинули, десятки поранені - МВС
Massive Russian attack on Ukraine: at least 12 people killed, dozens wounded - Interior Ministry
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Массированная атака рф на Украину: по меньшей мере 12 человек погибли, десятки ранены - МВД

Массированные удары привели к по меньшей мере 12 смертям и многочисленным ранениям.

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