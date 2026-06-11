Масштабную схему добычи янтаря разоблачили в Ровенской области - нашли десятки килограммов камней и наличные в валюте

Правоохранители провели 47 обысков и разоблачили масштабную схему незаконной добычи янтаря на территории Ровенской области, которая действовала под прикрытием разрешений на геологическое изучение недр. В результате деятельности злоумышленников было уничтожено около 50 гектаров земель и более 700 деревьев. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

По данным следствия, пользователи недр получали разрешения на проведение геологического изучения янтарных участков и разведывательных работ в пределах лесных массивов. Однако вместо выполнения предусмотренных документацией исследований организовали незаконную промышленную добычу янтаря для последующей продажи.

Добывали янтарь с помощью мотопомп

Правоохранители установили, что вместо буровых шурфов на участках использовали мотопомпы кустарного производства и технологию гидроразмыва почвы.

Мощными струями воды злоумышленники размывали янтарный слой земли, так называемую "голубую землю", после чего добывали камни на поверхности.

В Нацполиции отмечают, что такой способ добычи является одним из самых опасных для окружающей среды, так как приводит к полному уничтожению плодородного слоя почвы, повреждению лесных насаждений и изменению природного рельефа местности.

Уничтожены десятки гектаров земель

Предварительно установлено, что в результате незаконной деятельности был полностью уничтожен плодородный слой почвы на площади около 50 гектаров.

Кроме того, как указано, повреждено и уничтожено более 700 деревьев различных пород.

"В настоящее время правоохранители продолжают устанавливать всех лиц, причастных к организации и функционированию незаконной схемы", – говорится в сообщении.

Во время обысков изъяли янтарь, технику и наличные

9 июня сотрудники Национальной полиции совместно с Офисом Генерального прокурора провели 47 обысков на территории Ровенской области.

"В результате следственных действий было изъято более 52 килограммов янтаря, 26 мотопомп, которые использовались для незаконной добычи, а также 256 комплектующих к ним", – говорится в сообщении.

Также правоохранители изъяли оборудование для очистки и обработки янтаря, два автомобиля, финансово-хозяйственную документацию, геологические карты, мобильные телефоны, черновые записи и более 29 тысяч долларов наличными.

Масштабные обыски проходят из-за многомиллионной схемы незаконной добычи янтаря