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Масштабное обновление профтехов: что готовит правительство для 100 учебных центров

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Правительство Украины планирует полностью обновить 100 учебно-практических центров в учреждениях профессионального образования. Изменения будут включать новые мастерские и оптимизацию процесса финансирования через госбюджет.

100 учебно-практических центров в учреждениях профессионального образования планируют полностью обновить, сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства. По его словам, это предоставит студентам новые возможности и повысит качество обучения, передает УНН.

В этом году правительство вместе с партнерами и громадами планирует полностью обновить 100 учебно-практических центров в учреждениях профессионального образования

- сказал Шмыгаль.

По его мнению, новые мастерские для профтехов - это новое качество образования и новые возможности для студентов этих заведений.

Сегодня мы меняем порядок предоставления субвенции из госбюджета в части вопросов, касающихся софинансирования. Это позволит ускорить завершение всех проектов и улучшить качество работ

- добавил Шмыгаль.

Напомним 

Украина установила 1417 генераторов в 606 учреждениях профессионального образования для поддержки автономного обучения в условиях энергетического кризиса.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Общество
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль