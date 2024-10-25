Масштабное обновление профтехов: что готовит правительство для 100 учебных центров
Киев • УНН
Правительство Украины планирует полностью обновить 100 учебно-практических центров в учреждениях профессионального образования. Изменения будут включать новые мастерские и оптимизацию процесса финансирования через госбюджет.
100 учебно-практических центров в учреждениях профессионального образования планируют полностью обновить, сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства. По его словам, это предоставит студентам новые возможности и повысит качество обучения, передает УНН.
В этом году правительство вместе с партнерами и громадами планирует полностью обновить 100 учебно-практических центров в учреждениях профессионального образования
По его мнению, новые мастерские для профтехов - это новое качество образования и новые возможности для студентов этих заведений.
Сегодня мы меняем порядок предоставления субвенции из госбюджета в части вопросов, касающихся софинансирования. Это позволит ускорить завершение всех проектов и улучшить качество работ
Напомним
Украина установила 1417 генераторов в 606 учреждениях профессионального образования для поддержки автономного обучения в условиях энергетического кризиса.