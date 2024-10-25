Масштабне оновлення профтехів: що готує уряд для 100 навчальних центрів
Київ • УНН
Уряд України планує повністю оновити 100 навчально-практичних центрів у закладах професійної освіти. Зміни включатимуть нові майстерні та оптимізацію процесу фінансування через держбюджет.
100 навчально-практичних центрів у закладах професійної освіти планують повністю оновити, повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду. За його словами, це надасть студентам нові можливості та підвищить якість навчання, передає УНН.
Цього року уряд разом з партнерами та громадами планує повністю оновити 100 навчально-практичних центрів у закладах професійної освіти
На його думку, нові майстерні для профтехів - це нова якість освіти й нові можливості для студентів цих закладів.
Сьогодні ми змінюємо порядок надання субвенції з держбюджету в частині питань, які стосуються співфінансування. Це дозволить пришвидшити завершення всіх проектів і покращити якість робіт
Нагадаємо
Україна встановила 1417 генераторів у 606 закладах професійної освіти для підтримки автономного навчання в умовах енергетичної кризи.