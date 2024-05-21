Шмигаль: МОН та місцева влада мають забезпечити необхідні ресурси для генераторів у закладах профтехосвіти

Україна активно забезпечує освітні установи альтернативними джерелами енергії, зокрема, встановлено 1417 генераторів у 606 закладах, зосередивши увагу на профтехосвіті для підтримки офлайн навчання. Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, пише УНН.

Водночас ми продовжуємо забезпечувати об’єкти критичної інфраструктури, альтернативними засобами генерації. Окрема увага забезпечення автономного живлення закладів освіти, особливо це стосується профтехосвіти, де важливо продовжувати офлайн навчання. Зараз у нас на 606 закладів освіти є 1417 генераторів. Завдання МОН та місцевої влади - забезпечити необхідні ресурси для цих генераторів