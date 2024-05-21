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Шмигаль: МОН та місцева влада мають забезпечити необхідні ресурси для генераторів у закладах профтехосвіти

Шмигаль: МОН та місцева влада мають забезпечити необхідні ресурси для генераторів у закладах профтехосвіти

Київ • УНН

 • 19150 перегляди

Україна встановила 1417 генераторів у 606 закладах професійної освіти для підтримки автономного навчання в умовах енергетичної кризи.

Україна активно забезпечує освітні установи альтернативними джерелами енергії, зокрема, встановлено 1417 генераторів у 606 закладах, зосередивши увагу на профтехосвіті для підтримки офлайн навчання. Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, пише УНН.

Водночас ми продовжуємо забезпечувати об’єкти критичної інфраструктури, альтернативними засобами генерації. Окрема увага забезпечення автономного живлення закладів освіти, особливо це стосується профтехосвіти, де важливо продовжувати офлайн навчання. Зараз у нас на 606 закладів освіти є 1417 генераторів. Завдання МОН та місцевої влади - забезпечити необхідні ресурси для цих генераторів

- сказав Шмигаль

Нагадаємо

Заступник міністра енергетики Микола Колісник закликає бізнес встановлювати резервну генерацію та сонячні панелі для енергетичного самозабезпечення, що є економічно вигідним та допоможе підготуватися до наступного опалювального сезону.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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