Шмыгаль: МОН и местные власти должны обеспечить необходимые ресурсы для генераторов в учреждениях профтехобразования

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Бойцы Сил спецопераций разбили пол дивизиона "Бук": детали и видео
Операторы 3-го отдельного полка ССО за три недели разбили пол дивизиона зенитно-ракетных комплексов "Бук" россиян на одном из операционных направлений. Три ЗРК были поражены в конце апреля-начале мая.
Кабмин утвердил порядок предоставления военным дополнительного отпуска за уничтоженную вражескую технику
Кабинет Министров утвердил порядок предоставления военнослужащим дополнительного отпуска продолжительностью до 15 дней в году за уничтожение вражеской техники во время войны с Россией, без учета времени в пути.
Мои пять лет еще не закончились, из - за военного положения они продолжаются-Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что пока не может оценить свою работу на посту президента Украины из-за продолжающегося военного положения, но он гордится тем, что возглавляет нацию, которая защитила себя от вызовов.
Завтра по Украине будут действовать графики почасовых отключений: с 00:00 до 07:00 а с 18:00 до 24: 00
Завтра, 22 мая, по всей Украине с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00 будут действовать почасовые графики отключения промышленных и бытовых потребителей из-за последствий российских ракетных ударов по украинским электростанциям.
Скарлетт Йоханссон обвиняет OpenAI в краже ее голоса для нового ChatGPT
Скарлетт Йоханссон угрожает судебным иском против OpenAI за якобы копирование ее голоса без разрешения для нового ИИ-помощника.
Кабмин провел кадровые изменения: кого назначили
Кабинет Министров назначил новых должностных лиц, в том числе заместителя министра энергетики по вопросам цифровизации, первого заместителя председателя Украинского института национальной памяти, заместителя председателя Днепропетровской областной администрации и уволил председателей Бучанской и Кременчугской областных администраций.
"Клуб уклонистов" имени Гетманцева. В законопроект о "белом бизнесе" хотят включить еще одну коррупционную норму
Нардеп Даниил Гетманцев планирует включить в свой законопроект о "клубе белого бизнеса" положение, позволяющее налоговым органам решать, какие предприниматели могут бронировать своих сотрудников, что вызывает обеспокоенность по поводу коррупционных рисков и дискриминации в отношении предприятий, не входящих в "клуб".
Украина должна иметь возможность поражать военные цели в рф - Кулеба
Украина должна иметь возможность наносить удары по военным объектам в россии, чтобы ускорить окончание войны и победу Украины, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Минэнерго и Укрэнерго должны разработать проект по "справедливым графикам" отключений потребителей
Правительство поручило Министерству энергетики и "Укрэнерго" разработать проект постановления, устанавливающего справедливые графики потребления электроэнергии для всех потребителей и определяющего приоритетное электроснабжение критически важных объектов инфраструктуры.