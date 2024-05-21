Шмыгаль: МОН и местные власти должны обеспечить необходимые ресурсы для генераторов в учреждениях профтехобразования

Украина активно обеспечивает образовательные учреждения альтернативными источниками энергии, в частности, установлено 1417 генераторов в 606 заведениях, сосредоточив внимание на профтехобразовании для поддержки офлайн обучения. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, пишет УНН.

В то же время мы продолжаем обеспечивать объекты критической инфраструктуры, альтернативными средствами генерации. Отдельное внимание обеспечение автономного питания учебных заведений, особенно это касается профтехобразования, где важно продолжать офлайн обучение. Сейчас у нас на 606 учебных заведений есть 1417 генераторов. Задача МОН и местных властей-обеспечить необходимые ресурсы для этих генераторов - сказал Шмыгаль

Напомним

Заместитель министра энергетики Николай Колесник призывает бизнес устанавливать резервную генерацию и солнечные панели для энергетического самообеспечения, что является экономически выгодным и поможет подготовиться к следующему отопительному сезону.