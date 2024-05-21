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Міненерго закликає бізнес встановити резервну генерацію

Міненерго закликає бізнес встановити резервну генерацію

Київ • УНН

 • 18051 перегляди

Заступник міністра енергетики Микола Колісник закликає бізнес встановлювати резервну генерацію та сонячні панелі для енергетичного самозабезпечення, що є економічно вигідним та допоможе підготуватися до наступного опалювального сезону.

Заступник міністра енергетики України Микола Колісник закликає бізнес встановлювати резервну генерацію, зазначивши, що це економічно вигідно і допоможе підготуватися до опалювального сезону. Він також наголосив на важливості сонячних панелей для енергетичної самозабезпеченості. Про це він сказав у ефірі телемарафону, передає УНН.

Для бізнесу, не буде лишнім встановити резервну генерацію. Таким чином ми зможемо підготуватися до наступного опалювального сезону

- каже Колісник.

Він наголошує, що для бізнесу зараз надані всі умови для того, щоб такі проекти можна було реалізувати. Міненерго розуміє, що часу не багато, але це важливо, через ринкові умови.

Зараз ринкові умови вже є достатньо економічно вигідними, для того щоб встановлювати резервне живлення генерації та покривати власні потреби для бізнесу. У випадку генерації понад власних потреб, є можливість продавати це в енергомережу. Насправді, ці інструменти є комерційно вигідними. Власне тому ми і закликаємо бізнес працювати на цьому напрямку, за загальним європейським правилам

- розповідає Колісник.

За його словами ми маємо розгорнутий ринок встановлення сонячних панелей і це є повністю ринковим механізмом, який допомагає допоможе бізнесу задовольнити свої потреби та і в принципі енергетиці у даному випадку.

Наявність власної генерації для власних потреб є важливим крок для самозабезпечення

- наголосив заступник міністра.

Нагадаємо

Український уряд запровадив політику підтримки бізнесу, дозволивши компаніям, які імпортують понад 30% енергії, уникати обмежень на споживання електроенергії, а також спростив процедури створення резервних автономних потужностей з виробництва енергії для підвищення конкурентоспроможності на ринку ЄС.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Економіка
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