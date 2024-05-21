Минэнерго призывает бизнес установить резервную генерацию

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
  •  33665 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
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Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

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20 мая 2024, 07:28  •  129953 просмотра

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Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  198204 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

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В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  182805 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191421 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  162950 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

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17 мая 2024, 12:00  •  121326 просмотра

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15 мая 2024, 10:00  •  388550 просмотра

Минэнерго призывает бизнес установить резервную генерацию

Заместитель министра энергетики Николай Колесник призывает бизнес устанавливать резервную генерацию и солнечные панели для энергетического самообеспечения, что является экономически выгодным и поможет подготовиться к следующему отопительному сезону.

Экономика •   •  8401 просмотра
Минэнерго призывает бизнес установить резервную генерацию

Вражеская артиллерия нанесла удар по Николаевской области, ночью в регионе уничтожили "шахед"

В ночь на 21 мая силы противовоздушной обороны работали в Николаевской области, а 20 мая враг обстрелял артиллерийскими снарядами две громады, жертв не зафиксировано.

Война •   •  10387 просмотра
Вражеская артиллерия нанесла удар по Николаевской области, ночью в регионе уничтожили "шахед"

Эвакуированные из опасных регионов Харьковщины имеют право на выплаты ВПЛ - Верещук

Граждане, эвакуированные из опасных районов Харьковской области, имеют право на получение выплат для внутренне перемещенных лиц, что подчеркнула Вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Общество •   •  11825 просмотра
Эвакуированные из опасных регионов Харьковщины имеют право на выплаты ВПЛ - Верещук

США предоставили 50 трансформаторов и оборудование для помощи в ремонте электросети Харькова после атак рф

США предоставили электрооборудование для помощи в ремонте электросети Харькова, поврежденной в результате российских атак.

Война •   •  11980 просмотра
США предоставили 50 трансформаторов и оборудование для помощи в ремонте электросети Харькова после атак рф

Ночью и утром россияне обстреляли две громады Сумщины, зафиксировано 13 взрывов

россияне обстреляли два населенных пункта в Сумской области, зафиксировав 13 взрывов от минометного и танкового огня.

Война •   •  10677 просмотра
Ночью и утром россияне обстреляли две громады Сумщины, зафиксировано 13 взрывов

Microsoft хочет сделать Windows операционной системой ИИ, запускает ПК Copilot+

Microsoft представила компьютеры Copilot+, новую линейку компьютеров на базе Windows с интеграцией искусственного интеллекта, включая генеративные функции, такие как Recall, помогающие пользователям находить контент, и специальные чипы для функций искусственного интеллекта.

Технологии •   •  8885 просмотра
Microsoft хочет сделать Windows операционной системой ИИ, запускает ПК Copilot+

В Харьковской области из трех районов эвакуировали уже 10,7 тыс. человек

10 776 человек эвакуированы из Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов Харьковской области из-за усиления вражеских обстрелов.

Общество •   •  11520 просмотра
В Харьковской области из трех районов эвакуировали уже 10,7 тыс. человек

На Запорожье армия рф ударила 434 раза, есть погибший

Один человек погиб в результате вражеского обстрела в Васильевском районе Запорожской области, где оккупанты совершили 434 обстрела 10 населенных пунктов, применив 189 БПЛА, 16 ударов из РСЗО и 229 артиллерийских ударов, разрушив жилые дома.

Война •   •  11499 просмотра
На Запорожье армия рф ударила 434 раза, есть погибший

Курс валют на 21 мая: доллар вырос на 24 копейки

Национальный банк Украины девальвировал гривну на 24 копейки, установив официальный обменный курс на уровне 39,6650 грн/долл. и 43,08 грн/евро.

Экономика •   •  11294 просмотра
Курс валют на 21 мая: доллар вырос на 24 копейки

Ночная атака рф на Харьков: пострадали 7 человек, двое - от ракетного удара по транспортному предприятию

В Харькове в результате ночной дроново-ракетной атаки российских войск повреждены 25 грузовиков, автобусов, легковые автомобили и здания, 7 человек пострадали, причем два человека - в результате ракетного обстрела транспортного предприятия, а в Богодуховском районе обстрелы повредили дома.

Война •   •  13958 просмотра
Ночная атака рф на Харьков: пострадали 7 человек, двое - от ракетного удара по транспортному предприятию