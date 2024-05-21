Минэнерго призывает бизнес установить резервную генерацию

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник призывает бизнес устанавливать резервную генерацию, отметив, что это экономически выгодно и поможет подготовиться к отопительному сезону. Он также отметил важность солнечных панелей для энергетической самообеспеченности. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает УНН.

Для бизнеса, не будет лишним установить резервную генерацию. Таким образом мы сможем подготовиться к следующему отопительному сезону - говорит Колесник.

Он отмечает, что для бизнеса сейчас предоставлены все условия для того, чтобы такие проекты можно было реализовать. Минэнерго понимает, что времени не много, но это важно, из-за рыночных условий.

Сейчас рыночные условия уже достаточно экономически выгодными, для того чтобы устанавливать резервное питание генерации и покрывать собственные потребности для бизнеса. В случае генерации сверх собственных нужд, есть возможность продавать это в энергосеть. На самом деле, эти инструменты являются коммерчески выгодными. Именно поэтому мы и призываем бизнес работать на этом направлении, по общим европейским правилам - рассказывает Колесник.

По его словам мы имеем развернутый рынок установки солнечных панелей и это полностью рыночным механизмом, который помогает поможет поможет бизнесу удовлетворить свои потребности и в принципе энергетике в данном случае.

Наличие собственной генерации для собственных нужд является важным шаг для самообеспечения - подчеркнул заместитель министра.

Напомним,

Украинское правительство ввело политику поддержки бизнеса, позволив компаниям, которые импортируют более 30% энергии, избегать ограничений на потребление электроэнергии, а также упростило процедуры создания резервных автономных мощностей по производству энергии для повышения конкурентоспособности на рынке ЕС.