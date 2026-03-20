Масштабные обыски проводят в медучреждениях по всей Украине - полиция

Национальная полиция проводит 70 обысков в медучреждениях, в том числе из-за хищений, речь может идти о сотнях миллионов гривен, сообщили в Нацполиции в пятницу, пишет УНН.

Нацполиция проводит 70 обысков в медучреждениях по всей Украине. Полицейские документируют схемы присвоения бюджетных средств, которые должны были направляться на лечение украинцев в рамках программ медицинских гарантий. Речь идет о фиктивных медицинских услугах и манипуляциях с данными в электронной системе здравоохранения. По предварительным оценкам, сумма ущерба может достигать сотен миллионов гривен - сообщили в полиции.

Как отмечается, следователи Главного следственного управления Нацполиции и оперативники Департамента стратегических расследований совместно с территориальными подразделениями в регионах, прокуратурами при содействии Министерства здравоохранения и Национальной службы здоровья Украины "проводят комплекс мероприятий для фиксации противоправной деятельности и установления всех причастных лиц".

Досудебное расследование осуществляется по фактам присвоения и растраты имущества (ст. 191), злоупотребления властью или служебным положением (ст. 364), служебного подлога (ст. 366), вмешательства в работу автоматизированных систем (ст. 362), служебной халатности (ст. 367) и легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 209) Уголовного кодекса Украины.

