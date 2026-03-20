Масштабні обшуки проводять у медзакладах по всій Україні - поліція
Київ • УНН
Поліція викрила схеми привласнення бюджетних коштів через фіктивні послуги в системі охорони здоров’я. Обшуки тривають у медичних закладах по всій країні.
Національна поліція проводить 70 обшуків у медзакладах у тому числі через розкрадання, може йтися про сотні мільйонів гривень, повідомили у Нацполіції у п'ятницю, пише УНН.
Нацполіція проводить 70 обшуків у медзакладах по всій Україні. Поліцейські документують схеми привласнення бюджетних коштів, які мали спрямовуватися на лікування українців в межах програм медичних гарантій. Ідеться про фіктивні медичні послуги та маніпуляції з даними в електронній системі охорони здоров’я. За попередніми оцінками, сума збитків може сягати сотень мільйонів гривень
Як зазначається, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно з територіальними підрозділами в регіонах, прокуратурами за сприяння Міністерства охорони здоров’я та Національної служби здоров’я України "проводять комплекс заходів для фіксації протиправної діяльності та встановлення всіх причетних осіб".
Досудове розслідування здійснюється за фактами привласнення та розтрати майна (ст. 191), зловживання владою або службовим становищем (ст. 364), службового підроблення (ст. 366), втручання в роботу автоматизованих систем (ст. 362), службової недбалості (ст. 367) та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209) Кримінального кодексу України.
