Масштабные пожары в Калифорнии уничтожили урожай авокадо
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Большинство урожая авокадо в американском штате Калифорния уничтожили масштабные лесные пожары, бушующие в южной части. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
"Мы потеряли по меньшей мере несколько сотен акров авокадо, вероятно даже больше", - рассказали в комиссии, которая контролирует выращивание авокадо.
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Отметим, что более 90% всех американских авокадо выращивают в Калифорнии. Вклад этого бизнеса в экономику исчисляют миллионами долларов.
Напомним, жительница американского штата Калифорния погибла в ДТП во время эвакуации из-за масштабных пожара на юге штата.