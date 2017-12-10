Масштабні пожежі в Каліфорнії знищили врожай авокадо
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Більшість врожаю авокадо в американському штаті Каліфорнія знищили масштабні лісові пожежі, що лютують у південній його частині. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
"Ми втратили щонайменше кілька сотень акрів авокадо, ймовірно навіть більше", - розповіли у комісії, яка контролює вирощування авокадо.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чоловік врятував кролика від лісової пожежі у Каліфорнії
Зазначимо, що понад 90% усіх американських авокадо вирощують у Каліфорнії. Вклад цього бізнесу в економіку обчислюють мільйонами доларів.
Нагадаємо, Мешканка американського штату Каліфорнія загинула в ДТП під час евакуації через масштабні пожежі на півдні штату.