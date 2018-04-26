Масштабные проверки пожарной безопасности ТРЦ, кинотеатров, школ продлятся до июля

"До конца июня (продлятся проверки пожарной безопасности - ред.), распоряжение правительства таким образом прописано. Это более 30 тыс. объектов. Учитывая, что всего 2300 инспекторов, это очень большая нагрузка. А на один такой объект (предоставляется - ред.), согласно действующему законодательству, 10 дней", - сказал он.

Как сообщал УНН, 30 марта в Украине стартовали масштабные проверки выполнения требований безопасности, прежде всего пожарной, на объектах с массовым пребыванием людей. В частности, это касается кинотеатров, торговых центров, школ, детских садов.

Уже, по словам председателя ГСЧС Николая Чечеткина, проверено 1319 объектов, по результатам проверок подано 36 исков в суд о закрытии таких объектов. Всего проверке подлежит более 30 тысяч объектов.