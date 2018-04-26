Масштабные проверки пожарной безопасности ТРЦ, кинотеатров, школ продлятся до июля
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Масштабные проверки соблюдения требований пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах, школах, детских садах и других объектах массового скопления людей продлятся до конца июня 2018 года. Об этом рассказал УНН первый заместитель председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Олег Мельчуцкий.
"До конца июня (продлятся проверки пожарной безопасности - ред.), распоряжение правительства таким образом прописано. Это более 30 тыс. объектов. Учитывая, что всего 2300 инспекторов, это очень большая нагрузка. А на один такой объект (предоставляется - ред.), согласно действующему законодательству, 10 дней", - сказал он.
Как сообщал УНН, 30 марта в Украине стартовали масштабные проверки выполнения требований безопасности, прежде всего пожарной, на объектах с массовым пребыванием людей. В частности, это касается кинотеатров, торговых центров, школ, детских садов.
Уже, по словам председателя ГСЧС Николая Чечеткина, проверено 1319 объектов, по результатам проверок подано 36 исков в суд о закрытии таких объектов. Всего проверке подлежит более 30 тысяч объектов.