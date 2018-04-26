Масштабні перевірки пожежної безпеки ТРЦ, кінотеатрів, шкіл триватимуть до липня
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Масштабні перевірки стану дотримання вимог пожежної безпеки у торговельно-розважальних центрах, кінотеатрах, школах, дитячих садочках та інших об’єктах масового скупчення людей триватимуть до кінця червня 2018 року. Про це розповів УНН перший заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Олег Мельчуцький.
"До кінця червня (триватимуть перевірки пожежної безпеки – ред.), розпорядження уряду таким чином прописане. Це більше 30 тис. об’єктів. Враховуючи те, що всього 2300 інспекторів, це дуже велике навантаження. А на один такий об’єкт (надається – ред.), згідно з чинним законодавством, 10 днів", - сказав він.
Як повідомляв УНН, 30 березня в Україні стартували масштабні перевірки виконання вимог безпеки, передусім пожежної, на об’єктах із масовим перебуванням людей. Зокрема, це стосується кінотеатрів, торгових центрів, шкіл, дитячих садочків.
Уже, за словами голови ДСНС Миколи Чечоткіна, перевірено 1319 об’єктів, за результатами перевірок подано 36 позовів до суду щодо закриття таких об’єктів. Всього перевірці підлягає понад 30 тисяч об’єктів.