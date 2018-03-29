Масштабное ДТП в Турции: более 20 пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В результате ДТП в Анкаре по предварительным данным погиб один и получили ранения 21 человек. Об этом сообщает Trend, передает УНН.
Сообщается, что ДТП произошло с участием микроавтобуса, и его причина связана с потерей управления транспортного средства со стороны водителя.
Все пострадавшие являются гражданами Турции.
Напомним, десять людей погибли и еще один человек пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Китае.