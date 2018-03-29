Масштабное ДТП в Турции: более 20 пострадавших

Сообщается, что ДТП произошло с участием микроавтобуса, и его причина связана с потерей управления транспортного средства со стороны водителя.

Все пострадавшие являются гражданами Турции.

Напомним, десять людей погибли и еще один человек пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Китае.