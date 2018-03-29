Масштабна ДТП в Туреччині: понад 20 постраждалих

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КИЇВ. 29 березня. УНН. В результаті ДТП в Анкарі, за попередніми даними, загинув один і отримали поранення 21 чоловік. Про це повідомляє Trend, передає УНН.

Повідомляється, що ДТП сталося за участю мікроавтобуса і його причина пов'язана з втратою управління транспортного засобу з боку водія.

Всі потерпілі є громадянами Туреччини.

Нагадаємо, десять людей загинули і ще одна людина постраждала в результаті дорожньо-транспортної пригоди в Китаї.

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