Масштабна ДТП в Туреччині: понад 20 постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. В результаті ДТП в Анкарі, за попередніми даними, загинув один і отримали поранення 21 чоловік. Про це повідомляє Trend, передає УНН.
Повідомляється, що ДТП сталося за участю мікроавтобуса і його причина пов'язана з втратою управління транспортного засобу з боку водія.
Всі потерпілі є громадянами Туреччини.
Нагадаємо, десять людей загинули і ще одна людина постраждала в результаті дорожньо-транспортної пригоди в Китаї.