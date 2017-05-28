Масштабное ДТП произошло на трассе Киев-Чоп

“По предварительной информации, водитель легкового автомобиля ВАЗ-2101 не предоставил преимущество микроавтобусу, что привело к столкновению. В результате ДТП травмы получили три человека, находившихся в автомобиле. Чтобы их госпитализировать на место аварии прибыли кареты скорой из г.Ужгород и г.Мукачево. Патрульные оказали первую медицинскую помощь пострадавшим и вызвали следственно-оперативную группу ”, - рассказал Е. Завадский.

Обстоятельства и причины ДТП установят правоохранители. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Напомним, 27 мая в результате ДТП на Львовщине один человек погиб, пострадали дети .