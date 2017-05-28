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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Масштабне дтп сталась на трасі Київ-Чоп

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 28 травня. УНН. Сьогодні, 28 травня, на трасі Київ-Чоп поблизу с. Чабанівка Ужгородського району сталася ДТП за участі легковика та мікроавтобуса, внаслідок якої травмувалися троє людей. Про це УНН повідомив речник УПП у м.Ужгород та м.Мукачево Ернест Завадський.

Масштабне дтп сталась на трасі Київ-Чоп

“За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля ВАЗ-2101 не надав перевагу мікроавтобусу, що призвело до зіткнення. У результаті ДТП травмувалися троє осіб, що перебували в авто. Аби їх госпіталізувати на місце аварії прибули карети швидкої з м.Ужгород та м.Мукачево. Патрульні надали першу медичну допомогу постраждалим та викликали слідчо-оперативну групу”, — розповів Е. Завадський.

Остаточні обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлять правоохоронці. Інформація про стан потерпілих уточнюється.

Нагадаємо, 27 травня внаслідок ДТП на Львівщині одна людина загинула, постраждали діти.

Українські Національні Новини

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