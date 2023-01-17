Масштабное ДТП во Львовской области: известно о более 20 пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В результате масштабного ДТП во Львовской области, где столкнулись сегодня грузовик и рейсовый автобус, около 20 человек пострадали. Всего в маршрутке было 40 человек. Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, передает УНН.
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“Столкнулись грузовик и рейсовый автобус, в котором находились около 40 пассажиров. Уже известно о более 20 пострадавших. Всем скорейшего выздоровления. Спасибо правоохранителям и медикам за оперативность”, – написал он в своем Телеграм.
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Ранее стало известно, что возле поселка Гамалеевка, что неподалеку от Львова, столкнулись автобус и грузовик. Многие из тех, кто находился в маршрутке, обратились в медицинские учреждения с травмами.