Масштабное ДТП во Львовской области: известно о более 20 пострадавших

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“Столкнулись грузовик и рейсовый автобус, в котором находились около 40 пассажиров. Уже известно о более 20 пострадавших. Всем скорейшего выздоровления. Спасибо правоохранителям и медикам за оперативность”, – написал он в своем Телеграм.



Дополнение

Ранее стало известно, что возле поселка Гамалеевка, что неподалеку от Львова, столкнулись автобус и грузовик. Многие из тех, кто находился в маршрутке, обратились в медицинские учреждения с травмами.



