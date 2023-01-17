Масштабне ДТП на Львівщині: відомо про понад 20 постраждалих

Цитата

“Зіткнулися вантажівка та рейсовий автобус, в якому перебували близько 40 пасажирів. Уже відомо про понад 20 постраждалих. Швидкого одужання усім. Дякую правоохоронцям та медикам за оперативність”, – написав він у своєму Телеграм.



Доповнення

Раніше стало відомо, що біля селища Гамаліївка, що неподалік від Львова, зіштовхнулися автобус та вантажівка. Багато з тих, хто перебував у маршрутці, звернулися до медичних закладів із травмами.



