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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Масштабне ДТП на Львівщині: відомо про понад 20 постраждалих

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Внаслідок масштабного ДТП у Львівській області, де зіштовхнулися сьогодні вантажівка та рейсовий автобус, близько 20 осіб постраждали. Всього в маршрутці було 40 людей. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.

Масштабне ДТП на Львівщині: відомо про понад 20 постраждалих

Цитата

“Зіткнулися вантажівка та рейсовий автобус, в якому перебували близько 40 пасажирів. Уже відомо про понад 20 постраждалих. Швидкого одужання усім. Дякую правоохоронцям та медикам за оперативність”, – написав він у своєму Телеграм.

Доповнення

Раніше стало відомо, що біля селища Гамаліївка, що неподалік від Львова, зіштовхнулися автобус та вантажівка. Багато з тих, хто перебував у маршрутці, звернулися до медичних закладів із травмами.

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