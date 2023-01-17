Масштабне ДТП на Львівщині: відомо про понад 20 постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Внаслідок масштабного ДТП у Львівській області, де зіштовхнулися сьогодні вантажівка та рейсовий автобус, близько 20 осіб постраждали. Всього в маршрутці було 40 людей. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.
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“Зіткнулися вантажівка та рейсовий автобус, в якому перебували близько 40 пасажирів. Уже відомо про понад 20 постраждалих. Швидкого одужання усім. Дякую правоохоронцям та медикам за оперативність”, – написав він у своєму Телеграм.
Доповнення
Раніше стало відомо, що біля селища Гамаліївка, що неподалік від Львова, зіштовхнулися автобус та вантажівка. Багато з тих, хто перебував у маршрутці, звернулися до медичних закладів із травмами.