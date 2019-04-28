Масштабное ДТП на Буковине: травмированы пять человек

По информации полиции, ДТП произошло 27 апреля. Пострадавших доставили в Черновицкую БСМП.

На месте происшествия работали следователи и эксперт-криминалист СУ ГУНП, следственно-оперативная группа и наряд группы Герцаевского отделение полиции.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины

Напомним, в Житомирской области произошло смертельное ДТП двух грузовиков.