Масштабное ДТП на Буковине: травмированы пять человек

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 104125 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 108418 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 111159 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 112222 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 139349 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114664 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139763 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144921 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130324 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130364 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Масштабное ДТП на Буковине: травмированы пять человек

Масштабное ДТП на Буковине: травмированы пять человек

Киев  •  УНН

 • 11115 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Черновицкой области произошло столкновение 3 автомобилей: "Volkswagen Golf", "ВАЗ 21015" и "Peugeot Expert". В результате столкновения 5 человек травмированы. Среди них 9-летняя девочка, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Черновицкой области.

По информации полиции, ДТП произошло 27 апреля. Пострадавших доставили в Черновицкую БСМП.

На месте происшествия работали следователи и эксперт-криминалист СУ ГУНП, следственно-оперативная группа и наряд группы Герцаевского отделение полиции.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины

Напомним, в Житомирской области произошло смертельное ДТП двух грузовиков.

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