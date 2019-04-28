Масштабна ДТП на Буковині: травмовано п'ять осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Чернівецькій області сталось зіткнення 3 автомобілів: “Volkswagen Golf”, “ВАЗ 21015” та “Peugeot Expert”. Внаслідок зіткнення 5 осіб травмовано. Серед них 9-річна дівчинка, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУ НП у Чернівецькій області.
За інформацією поліції, ДТП сталась 27 квітня. Постраждалих доставили до Чернівецької ЛШМД.
На місці події працювали слідчі та експерт-криміналіст СУ ГУНП, слідчо-оперативна група та наряд ГРПП Герцаївського відділення поліції.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України
Нагадаємо, на Житомирщині сталася смертельна ДТП двох вантажівок.