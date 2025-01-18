Масштабная атака дронов: вражеские беспилотники зафиксированы в восьми областях Украины
Киев • УНН
В воздушном пространстве Украины выявлена активность вражеских ударных беспилотников сразу в нескольких регионах. Дроны движутся в разных направлениях на территории Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Киевской, Харьковской и Житомирской областей.
В воздушном пространстве страны обнаружена активность вражеских ударных беспилотников в разных регионах. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
В частности, зафиксированы следующие перемещения:
- на границе Сумской и Полтавской областей беспилотники движутся в западном и северо-западном направлениях;
- на северо-западе Полтавщины курс БпЛА сориентирован на запад и юго-запад;
- в районе границы между Одесской и Николаевской областями дроны продвигаются на запад;
- на востоке Кировоградской области один из дронов направляется на запад, тогда как другой - на север;
- на востоке Николаевщины замечено движение в сторону северо-запада;
- на западе Киевщины вражеский БпЛА движется в южном и юго-западном направлениях;
- в Харьковской области террористический беспилотник движется с северо-запада;
- в Житомирской области - существует вражеская опасность.
Воздушные Силы призывают соблюдать меры безопасности, оставаться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги и не игнорировать предупреждения.
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов18.01.25, 00:06 • 4157 просмотров