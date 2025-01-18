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Масштабная атака дронов: вражеские беспилотники зафиксированы в восьми областях Украины

Масштабная атака дронов: вражеские беспилотники зафиксированы в восьми областях Украины

Киев  •  УНН

 • 452 просмотра

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В воздушном пространстве Украины выявлена активность вражеских ударных беспилотников сразу в нескольких регионах. Дроны движутся в разных направлениях на территории Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Киевской, Харьковской и Житомирской областей.

В воздушном пространстве страны обнаружена активность вражеских ударных беспилотников в разных регионах. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

В частности, зафиксированы следующие перемещения: 

- на границе Сумской и Полтавской областей беспилотники движутся в западном и северо-западном направлениях; 

- на северо-западе Полтавщины курс БпЛА сориентирован на запад и юго-запад;

- в районе границы между Одесской и Николаевской областями дроны продвигаются на запад;

- на востоке Кировоградской области один из дронов направляется на запад, тогда как другой - на север;

- на востоке Николаевщины замечено движение в сторону северо-запада;

- на западе Киевщины вражеский БпЛА движется в южном и юго-западном направлениях;

- в Харьковской области террористический беспилотник движется с северо-запада;

- в Житомирской области - существует вражеская опасность.

Воздушные Силы призывают соблюдать меры безопасности, оставаться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги и не игнорировать предупреждения. 

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов18.01.25, 00:06 • 4157 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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