Масштабна атака дронів: ворожі безпілотники зафіксовані у восьми областях України
Київ • УНН
У повітряному просторі України виявлено активність ворожих ударних безпілотників одразу у кількох регіонах. Дрони рухаються у різних напрямках на території Сумської, Полтавської, Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Київської, Харківської та Житомирської областей.
У повітряному просторі країни виявлена активність ворожих ударних безпілотників у різних регіонах. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
Деталі
Зокрема, зафіксовано наступні переміщення:
- на межі Сумської та Полтавської областей безпілотники рухаються у західному та північно-західному напрямках;
- на північному заході Полтавщини курс БпЛА зорієнтовано на захід та південно-захід;
- у районі кордону між Одещиною та Миколаївщиною дрони просуваються на захід;
- на сході Кіровоградської області один із дронів прямує на захід, тоді як інший – на північ;
- на сході Миколаївщини помічено рух у бік північного заходу;
- на заході Київщини ворожий БпЛА рухається у південному та південно-західному напрямках;
- у Харківській області терористичний безпілотник рухається з північного заходу;
- у Житомирській області – існує ворожа небезпека.
Повітряні Сили закликають дотримуватися заходів безпеки, залишатися в укриттях у разі оголошення повітряної тривоги та не ігнорувати попередження.
У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних дронів18.01.25, 00:06 • 40011 переглядiв