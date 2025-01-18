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У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних дронів

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних дронів

Київ • УНН

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У столиці України оголошено повітряну тривогу, мешканців просять прямувати в укриття. Повітряні Сили повідомляють про рух ворожих ударних БпЛА з півночі та сходу в напрямку Києва.

У столиці оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська державної адміністрація, передає УНН.  

УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту

- йдеться в повідомленні.

Додамо

Повітряні Сили раніше попереджали, що у напрямку Києва ворожі ударні БпЛА прямують з півночі та зі сходу.

У Києві пролунали вибухи 01.01.25, 07:27 • 24027 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
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