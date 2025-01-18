У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних дронів

У столиці оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська державної адміністрація, передає УНН.

УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту - йдеться в повідомленні.

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Повітряні Сили раніше попереджали, що у напрямку Києва ворожі ударні БпЛА прямують з півночі та зі сходу.

У Києві пролунали вибухи