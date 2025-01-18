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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов

Киев  •  УНН

 • 3526 просмотра

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В столице Украины объявлена воздушная тревога, жителей просят направляться в укрытие. Воздушные Силы сообщают о движении вражеских ударных БпЛА с севера и востока в направлении Киева.

В столице объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.  

ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты

- говорится в сообщении.

Добавим

Воздушные Силы ранее предупреждали, что в направлении Киева вражеские ударные БпЛА направляются с севера и с востока.

В Киеве прогремели взрывы01.01.25, 07:27 • 23719 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаКиев
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
kievКиев

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