В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов
Киев • УНН
В столице Украины объявлена воздушная тревога, жителей просят направляться в укрытие. Воздушные Силы сообщают о движении вражеских ударных БпЛА с севера и востока в направлении Киева.
В столице объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты
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Воздушные Силы ранее предупреждали, что в направлении Киева вражеские ударные БпЛА направляются с севера и с востока.