Крупный пожар произошел на складе бытовой химии в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Крупный пожар произошел на складе бытовой химии в Одессе, пламя охватило 2 тыс. кв. м. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Пожар возник 30 ноября в одноэтажном складском здании бытовой химии ООО "ВИД" (размером 25 на 80 м) в 00:04 на проспекте Чапаева, 2.
В 3:16 спасатели ликвидировали пожар на площади 2 тыс. кв. м. Спасены рядом расположенные склады.
Пожар тушили 90 спасателей, привлекли 19 единиц техники.
Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.
Напомним, в Харькове на ходу загорелся троллейбус с пассажирами.