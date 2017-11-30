Крупный пожар произошел на складе бытовой химии в Одессе

Пожар возник 30 ноября в одноэтажном складском здании бытовой химии ООО "ВИД" (размером 25 на 80 м) в 00:04 на проспекте Чапаева, 2.

В 3:16 спасатели ликвидировали пожар на площади 2 тыс. кв. м. Спасены рядом расположенные склады.

Пожар тушили 90 спасателей, привлекли 19 единиц техники.

Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, в Харькове на ходу загорелся троллейбус с пассажирами.