Масштабна пожежа сталася на складі побутової хімії в Одесі

Пожежа виникла 30 листопада в одноповерховій складській будівлі побутової хімії ТОВ "ВІД" (розміром 25 на 80 м) о 00:04 на проспекті Чапаєва, 2.

О 3:16 рятувальники ліквідували пожежу на площі 2 тис. кв. м. Врятовано поруч розташовані склади.

Пожежу гасили 90 рятувальників, залучили 19 одиниць техніки.

Причина пожежі встановлюється. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, у Харкові на ходу загорівся тролейбус з пасажирами.