Масштабна пожежа сталася на складі побутової хімії в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Масштабна пожежа сталася на складі побутової хімії в Одесі, полум'я охопило 2 тис. кв. м. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
Пожежа виникла 30 листопада в одноповерховій складській будівлі побутової хімії ТОВ "ВІД" (розміром 25 на 80 м) о 00:04 на проспекті Чапаєва, 2.
О 3:16 рятувальники ліквідували пожежу на площі 2 тис. кв. м. Врятовано поруч розташовані склади.
Пожежу гасили 90 рятувальників, залучили 19 одиниць техніки.
Причина пожежі встановлюється. Жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, у Харкові на ходу загорівся тролейбус з пасажирами.