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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 67181 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 89333 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 113831 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 149043 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 197909 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Крупный пожар на тернопольском предприятии: сгорела тонна дизеля, тракторы и станки

Крупный пожар на тернопольском предприятии: сгорела тонна дизеля, тракторы и станки

Киев  •  УНН

 • 12935 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Тернопольской области во время пожара на территории предприятия огнем было уничтожено перекрытие на площади 700 кв. м, тонна дизельного топлива, автомобиль ВАЗ, 2 трактора и 5 станков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"11 декабря в 13:49 в селе Вилия Шумского района на территории ООО "Агарис Мико Украина" в одноэтажном производственно-складском здании возник пожар. В 16:39 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Огнем уничтожено перекрытие на площади 700 кв. м, около 1 тонны дизельного топлива в емкостях, автомобиль ВАЗ, 2 трактора и 5 станков", - говорится в сообщении.

Указано, что на месте пожара работала оперативная группа.

Напомним, в Тернопольской области произошел масштабный пожар на предприятии по выращиванию брикетов для грибов.

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