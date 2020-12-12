Крупный пожар на тернопольском предприятии: сгорела тонна дизеля, тракторы и станки
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Тернопольской области во время пожара на территории предприятия огнем было уничтожено перекрытие на площади 700 кв. м, тонна дизельного топлива, автомобиль ВАЗ, 2 трактора и 5 станков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"11 декабря в 13:49 в селе Вилия Шумского района на территории ООО "Агарис Мико Украина" в одноэтажном производственно-складском здании возник пожар. В 16:39 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Огнем уничтожено перекрытие на площади 700 кв. м, около 1 тонны дизельного топлива в емкостях, автомобиль ВАЗ, 2 трактора и 5 станков", - говорится в сообщении.
Указано, что на месте пожара работала оперативная группа.
Напомним, в Тернопольской области произошел масштабный пожар на предприятии по выращиванию брикетов для грибов.