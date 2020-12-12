Масштабна пожежа на тернопільському підприємстві: згоріла тонна дизелю, трактори і верстати

“11 грудня о 13:49 у селі Вілія Шумського району на території ТОВ “Агаріс Міко Україна” в одноповерховій виробничо-складській будівлі виникла пожежа. О 16:39 пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Вогнем знищено перекриття на площі 700 м 2, близько 1 тонни дизельного палива в ємностях, автомобіль ВАЗ, 2 трактори та 5 верстатів”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що на місці пожежі працювала оперативна група.

Нагадаємо, у Тернопільській області сталась масштабна пожежа на підприємстві з вирощування брикетів для грибів.