Масштабна пожежа на тернопільському підприємстві: згоріла тонна дизелю, трактори і верстати
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. На Тернопільщині під час пожежі на території підприємства вогнем було знищено перекриття на площі 700 кв. м, тонна дизельного палива, автомобіль ВАЗ, 2 трактори та 5 верстатів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС.
“11 грудня о 13:49 у селі Вілія Шумського району на території ТОВ “Агаріс Міко Україна” в одноповерховій виробничо-складській будівлі виникла пожежа. О 16:39 пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Вогнем знищено перекриття на площі 700 м 2, близько 1 тонни дизельного палива в ємностях, автомобіль ВАЗ, 2 трактори та 5 верстатів”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що на місці пожежі працювала оперативна група.
Нагадаємо, у Тернопільській області сталась масштабна пожежа на підприємстві з вирощування брикетів для грибів.