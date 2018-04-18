Масштабное ДТП в Кривом Роге: водителю Mazda объявили о подозрении

"В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 286 УК Украины водителю автомобиля Mazda вручено письменное уведомление о подозрении", - говорится в сообщении.

Также отмечено, что из-за ухудшения состояния здоровья задержанного, он находится под конвоем в одной из больниц г. Кривой Рог.

"В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в суд для избрания ему меры пресечения", - отметили в полиции.

Напомним, что задержали водителя легкового автомобиля Mazda, который является участником дорожно-транспортного происшествия в Кривом Роге Днепропетровской области.

Как сообщал УНН, утром 17 апреля во Кривом Роге произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса. В результате аварии погибли 8 человек.