Масштабна ДТП в Кривому Розі: водієві Mazda оголосили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Водієві легкового автомобіля Mazda, який є учасником ДТП у Кривому Розі, повідомили про підозру. Про це проінформував відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає УНН.
"В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 286 КК України водієві автомобіля Mazda вручене письмове повідомлення про підозру", – йдеться в повідомленні.
Також зазначено, що через погіршення стану здоров’я затриманого, він перебуває під конвоєм в одній з лікарень м. Кривий Ріг.
"Найближчим часом підозрюваний буде доставлений до суду для обрання йому міри запобіжного заходу", – зазначили у поліції.
Нагадаємо, що затримали водія легкового автомобіля Mazda, який є учасником дорожньо-транспортної пригоди у Кривому Розі Дніпропетровської області.
Як повідомляв УНН, вранці 17 квітня у Кривому Розі сталася смертельна ДТП за участю автомобіля Mazda, маршрутного мікроавтобуса та автобуса. Внаслідок аварії загинули 8 людей.