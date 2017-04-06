Масштабное ДТП в Киеве: погибла девушка-водитель
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Сегодня на проспекте Победы в Киеве в результате аварии погибла девушка-водитель, сообщает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
В результате масштабного ДТП перевернулся легковой автомобиль.
“Девушка-водитель БМВ хотела резко повернуть на Мирошниченко и у нее врезалась Акура. БМВ перевернулась. Девушка-водитель 1991 года рождения, управлявшая БМВ погибла от полученных травм”, — говорится в сообщении.
На месте работают кареты скорой и спасатели ГСЧС.