Масштабна ДТП в Києві: загинула дівчина-водій
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Сьогодні на проспекті Перемоги в Києві внаслідок аварії загинула дівчина–водій, повідомляє УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
Внаслідок масштабної ДТП перекинувся легковик.
“Дівчина — водій БМВ хотіла різко повернути на Мірошниченка і в неї врізалася Акура. БМВ перекинулася. Дівчина-водій 1991-го року народження, яка керувала БМВ загинула від отриманих травм”, — йдеться в повідомленні.
На місці працюють карети швидкої і рятувальники ДСНС.