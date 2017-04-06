Масштабное ДТП в Киеве: автомобиль сбил пешехода
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В результате аварии на проспекте Победы в Киеве автомобилем "Шкода" был сбит пешеход, который перебегал дорогу в неположенном месте, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
“Предварительно, автомобиль Шкода сбил перебегающего пешехода в неположенном месте. Пешеход нёс в кульке женскую обувь”, — говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что быстрая госпитализировала пострадавшего в больницу с переломом ноги и руки.
Как сообщал УНН, сегодня на проспекте Победы в Киеве в результате масштабной аварии погибла девушка-водитель .