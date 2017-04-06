Масштабна ДТП в Києві: автомобіль збив пішохода
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Внаслідок аварії на проспекті Перемоги в Києві автомобілем “Шкода” був збитий пішохід, який перебігав дорогу в недозволеному місці, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
“Попередньо, автомобіль „Шкода“ збив перебігаючого пішохода в недозволеному місці. Пішохід ніс в пакеті жіноче взуття”, — йдеться в повідомленні.
У повідомленні зазначено, що швидка госпіталізувала потерпілого у лікарню з переломом ноги і руки.
Як повідомляв УНН, сьогодні на проспекті Перемоги в Києві внаслідок масштабної аварії загинула дівчина—водій.