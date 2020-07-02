Масштабное ДТП в Польше с украинцами: на место аварии отправился консул
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. В Польше к месту крупного ДТП с украинцами отправлен консул. Об этом УНН сообщили в Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел.
"К месту ДТП отправлено консула", - сообщили в МИД.
Как сообщает RMF FM, пострадавших в ДТП доставляли в больницы вертолетами.
Сейчас дорога, где произошло ДТП, заблокирована.
Напомним, в Польше автобус с 40 украинцами попал в ДТП с грузовиком. В результате аварии 16 граждан Украины получили травмы, один человек в тяжелом состоянии.