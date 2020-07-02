Масштабна ДТП у Польщі з українцями: на місце аварії вирушив консул
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. У Польщі до місця масштабного ДТП з українцями відряджено консула. Про це УНН повідомили у Департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ.
"До місця ДТП відряджено консула", - повідомили у МЗС.
Як повідомляє RMF FM, постраждалих у ДТП доправляли до лікарень гелікоптерами.
Наразі дорога, де сталась ДТП, заблокована.
Нагадаємо, у Польщі автобус із 40 українцями потрапив у ДТП із вантажівкою. У результаті аварії 16 громадян України отримали травми, одна особа у важкому стані.