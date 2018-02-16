Масштабное ДТП в Киеве с участием маршрутки и "скорой": пострадали пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В Оболонском районе Киева произошло ДТП с участием микроавтобуса, автомобиля скорой медицинской помощи и легкового автомобиля, в результате которого пострадали пять человек, передает УНН со ссылкой на сообщение отдела коммуникации полиции Киева.
По информации столичной полиции, авария произошла неподалеку площади Шевченко в Оболонском районе. По предварительной информации, пострадали пять человек.
"В настоящее время известно, что произошло столкновение микроавтубса, автомобиля "скорой" и легковушки. Вследствие ДТП пять человек (водитель легковушки и четверо пассажиров микроавтобуса) с телесными повреждениями доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.
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По данному факту, как сообщили в отделе коммуникаций, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас правоохранители устанавливают причины ДТП с участием трех транспортных средств.