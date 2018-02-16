Масштабна ДТП у Києві за участі маршрутки та "швидкої": постраждало п’ятеро осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. В Оболонському районі Києва сталася ДТП за участю мікроавтобуса, автомобіля швидкої медичної допомоги та легкового автомобіля, внаслідок якої постраждало п’ятеро осіб, передає УНН з посиланням на повідомлення відділу комунікації поліції Києва.
За інформацією столичної поліції, аварія сталася неподалік площі Шевченка у Оболонському районі. За попередньою інформацію, постраждало п’ятеро осіб.
“На цей час відомо, що відбулося зіткнення мікроавтубса, автомобіля „Швидкої“ та легковика. Внаслідок автопригоди п’ятьох осіб (водій легковика та четверо пасажирів мікроавтобуса) із тілесними ушкодженнями доставлені до лікарняних закладів”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Легковик влетів у фуру на Харківщині: четверо людей загинули
За даним фактом, поінформували у відділі комунікацій, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Наразі правоохоронці встановлюють причини автопригоди за участю трьох транспортних засобів.